Нуланд: по оценкам США, убито уже более 10 тысяч россиян

Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в войне против Украины в более 10 тысяч убитых военных. Вашингтон выступает за урегулирование на переговорах, но Москва к этому еще не готова. Об этом, со ссылкой на интервью заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд российскому телевидению, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По ее словам, Украина и ее западные союзники настаивают на прекращении огня.

"К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия – не будет серьезных переговоров", – отметила Нуланд.

Генеральный штаб ВСУ оценивает российские потери в живой силе в около 17 500 военнослужащих.