Федоров: в "Дія" снова можно внести изменения или закрыть ФЛП

Министерство цифровой трансформации возобновило возможность вносить изменения в учредительные документы или закрыть ФЛП через портал Дія, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Михаил Федоров.

"С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно пользоваться услугами" , — написал он.

Теперь в несколько кликов на портале Дія можно:

— внести изменения﻿ о ФЛП;

— закрыть﻿ ФЛП.

Министр добавил, что после возобновления возможности регистрировать бизнес через Дію этой возможностью воспользовались уже более 1800 человек.