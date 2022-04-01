Федоров: в "Дія" снова можно внести изменения или закрыть ФЛП
Министерство цифровой трансформации возобновило возможность вносить изменения в учредительные документы или закрыть ФЛП через портал Дія, сообщает Новое время.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр Михаил Федоров.
"С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно пользоваться услугами", — написал он.
Теперь в несколько кликов на портале Дія можно:
— внести изменения о ФЛП;
— закрыть ФЛП.
Министр добавил, что после возобновления возможности регистрировать бизнес через Дію этой возможностью воспользовались уже более 1800 человек.