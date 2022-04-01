Глава НБУ призвал центробанки запретить расчеты в российских и белорусских рублях

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко призвал центробанки Японии, Великобритании, США, ЕС и Еврокомиссию полностью запретить расчеты в российских и белорусских рублях. Об этом ссылаясь на пресс-службу НБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Запрет на расчеты в российских рублях даст возможность сорвать планы государства-агрессора относительно перехода на выплаты в своей нацвалюте. Этот срок поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с россией", – процитировала пресс-служба главу Нацбанка .

Коме того, Шевченко призвал запретить открытие счетов в российской валюте и обменные операций рубля на другие валюты.