Лавров: РФ готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору
Российская сторона готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Но уже отмечает, что по некоторым позициям есть движение вперед, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", - отметил он.
По его словам, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины.
"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается, как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности - ситуации с Крымом и на Донбассе", - добавил он.