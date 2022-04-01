Лавров: РФ готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору

Российская сторона готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Но уже отмечает, что по некоторым позициям есть движение вперед, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция" , - отметил он.

По его словам, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины.