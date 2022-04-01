Гайдай: за Лисичанск идут тяжелые бои, стреляют из всех калибров

В Луганской области продолжаются бои за Лисичанск. Украинские защитники выкладываются по полной, чтобы над городом развевался желто-голубой флаг. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российские оккупанты продолжают накрывать огнем украинский Лисичанск. Бьют из всех калибров. Без сожаления путинские солдаты целят в жилые кварталы, медучреждения, детсады, по эвакуационному транспорту… Бои за Лисичанск продолжаются. Украинские защитники выкладываются по полной, чтобы над городом продолжал развеваться Украинский флаг", – написал он.

Гайдай также отметил, что счет разрушенных построек в городе идет на десятки.

Кроме того, немало горожан уже пострадали.