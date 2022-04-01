Основанный россиянами букмекер получил лицензию на работу в Украине

Основанный россиянами букмекер 1xBet получил от КРАИЛ лицензию на работу в Украине, сообщает Новое время.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) 30 марта выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино ООО Твоя беттинговая компания, которая планирует вести деятельность под брендом 1xBet.

Об этом говорится в решении Комиссии, подписанным замглавы ведомства Еленой Водолажко.

Доменное имя сайта компании — 1xBet.

Заявление на лицензию компания подала 22 марта. Уставной капитал компании — 30 млн грн, она была зарегистрирована в июне 2021 года. Основатель ООО Твоя беттинговая компания — Сергей Цыбин, директор — Александр Родин.

Материнская компания 1X Corp N.V. была основана в 2007 году и зарегистрирована на Кипре и веда деятельность под юрисдикцией Кюрасао.

Торговые марки 1xBet были изданы в 2015 году по заявлению. Владельцами компании являются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Против владельцев 1xBet открыто уголовное дело в РФ, а деятельность компании запрещена в России, Нидерландах, Бельгии, Британии и ряде других стран.

В Украине 1xbet официально не указывала, что занимаются игорным бизнесом. За брендом компании стояло ООО Редсин. В регистрационных документах обеих компании основным видом деятельности были указаны «Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий».