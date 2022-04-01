Герус: через пять лет России некому будет продавать свой газ

Через пять лет России некому будет продавать свой газ, потому что большинство европейских стран приняли программы отказа от голубого топлива из РФ, сообщает УНИАН.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус в эфире информационного телемарафона.

По его словам, европейцам будет крайне трудно отказаться от российского газа до 2022 года, потому что на нем многое завязано. Однако Германия уже объявила программу по замещению в ближайшие пять лет российского газа, и так же будут делать все больше европейских стран.

"Мы можем получить такую ситуацию, что лет через пять абсолютное большинство европейских стран просто не будет покупать российский газ, и России некуда будет продавать свой газ. Они попытаются продавать его в Азию, но эти объемы будут ограничены. Доходы России от энергоресурсов в течение следующих лет все больше будут падать" , - сказал он.

Герус также считает, что платить за российский газ рублями Европа не будет, несмотря на соответствующий приказ президента РФ Владимира Путина.

"В рублях они (страны ЕС) платить не будут. Россия пытается всякими способами обойти санкции и поднять ценность российского рубля. Потому что на сегодня – это фантик, бумажка" , - сказал он.

Как сообщалось, ранее Евросоюз отказался от оплаты за российский газ в рублях, потому что это противоречит существующим контрактам.