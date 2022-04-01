Радио Свобода: ЕС готовится "закрывать лазейки" в санкциях против РФ

Еврокомиссия на следующей неделе должна представлять пакет законодательства, который должен "закрыть лазейки" в предыдущих четырех пакетах санкций против РФ. Об этом, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.

"Еврокомиссия на следующей неделе ожидает представления странам-членам так называемого "пакета соответствия", целью которого является закрытие пробелов в предыдущих четырех пакетах санкций, наложенных на РФ после начала войны в Украине", – сообщил Джозвяк.