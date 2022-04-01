ГУР: колонны РФ используют украинских детей как живой щит
Российские войска используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
"Фиксируются нередкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме этого, отмечается, что враг использует детей в качестве заложников – для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения украинским защитникам.
В ГУР добавляют, что случаи использования детей для прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
"Факты бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом случае будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", – заверили в разведке.