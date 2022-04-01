Взрыв на нефтебазе в Белгороде: в РФ обвинили ВСУ, Минобороны все опровергает
В РФ утверждают, что удар по нефтебазе в Белгороде был нанесен украинскими вертолетами. В Министерстве обороны Украины опровергают утверждения российских чиновников о причастности ВСУ к взрыву, сообщает Новое время.
После взрывов в Белгороде губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня заявил, что причиной пожара на нефтебазе якобы стал
"авиаудар с вертолетов ВСУ".
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", — написал он у себя в соцсети.
Высокопоставленный источник в Минобороны Украины назвал две возможные причины происшествия.
"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", — сообщили в Минобороны.
В Минобороны нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
В Кремле заявили, что ракетный удар по нефтебазе в Белгороде, который, как утверждается, был нанесен
"украинскими вертолетами", вредит мирным переговорам.