Взрыв на нефтебазе в Белгороде: в РФ обвинили ВСУ, Минобороны все опровергает

В РФ утверждают, что удар по нефтебазе в Белгороде был нанесен украинскими вертолетами. В Министерстве обороны Украины опровергают утверждения российских чиновников о причастности ВСУ к взрыву, сообщает Новое время.

После взрывов в Белгороде губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня заявил, что причиной пожара на нефтебазе якобы стал "авиаудар с вертолетов ВСУ" .

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", — написал он у себя в соцсети.

Высокопоставленный источник в Минобороны Украины назвал две возможные причины происшествия.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию" , — сообщили в Минобороны.

В Минобороны нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.