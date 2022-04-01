"Газпром" отказался от своей дочерней компании в Германии

Газпром прекратил участие в немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает Новое время.

"31 марта группа Газпром прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd" , — сообщил российский монополист в Telegram-канале.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала о том, что Минэкономики ФРГ прорабатывает на случай прекращения поставок энергоносителей из РФ национализацию принадлежащих Газпрому и Роснефти дочерних немецких компаний.

Как сообщалось, в офисах немецких «дочек» Газпрома — Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH — прошли обыски.

Обыски проводились в рамках расследования роли Газпрома в завышении цен в Европе и злоупотреблении монопольным положением. На долю Gazprom Germania и Wingas приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

В состав группы Gazprom Germania входит дистрибутор Wingas/Wiee, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот группы Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году — 13 млрд евро.