Арестович: оккупантам не удается окружить ВСУ в зоне ООС

У российских оккупантов не получается окружить позиции украинских военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает лишь к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле" , — отметил он.

Арестович добавил, что прогноз "осторожно оптимистичный" , но "там еще могут быть тяжелые бои" .

Говоря о Мариуполе, он сообщил, что командование предоставляет некоторую помощь военных, которые охраняют город, но "пока о ней рано говорить" .