Арестович: оккупантам не удается окружить ВСУ в зоне ООС
У российских оккупантов не получается окружить позиции украинских военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.
"Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает лишь к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле", — отметил он.
Арестович добавил, что прогноз
"осторожно оптимистичный", но
"там еще могут быть тяжелые бои".
Говоря о Мариуполе, он сообщил, что командование предоставляет некоторую помощь военных, которые охраняют город, но
"пока о ней рано говорить".
"Командование оказывает определенную помощь, о которой рано говорить. Но про Мариуполь помнят, оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации", — резюмировал советник главы ОПУ.