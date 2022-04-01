Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться

Вражеские войска планируют усилить обстрелы Луганской области, поэтому жителям области следует эвакуироваться. Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг не продвигается. Учитывая то, что не могут продавить нашу оборону, они обстреливают все подряд" , - сказал он.

Гайдай добавил, что враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную.

По его словам, в настоящее время в области разрушено критическое количество домов.

"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов и только тогда они соглашаются уезжать. Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города" , - призвал Гайдай.

Он отметил, что в области ежедневно производится эвакуация. По официальным данным эвакуировано более 18 тыс. человек, однако многие выезжают самостоятельно.