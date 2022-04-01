Минобороны: в Украине уничтожено техники РФ на $10 млрд

Россия потеряла в Украине военной техники на сумму более 10 млрд долларов. Об этом информировало Министерство обороны Украины, сообщает Корреспондент.

"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов" , - говорится в заявлении.

Так, среди семи наименований наиболее стоимостной техники: