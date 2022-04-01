Минобороны: в Украине уничтожено техники РФ на $10 млрд
Россия потеряла в Украине военной техники на сумму более 10 млрд долларов. Об этом информировало Министерство обороны Украины, сообщает Корреспондент.
"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - говорится в заявлении.
Так, среди семи наименований наиболее стоимостной техники:
- танк Т-90М Владимир стоимостью до 3 млн долларов;
- самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования Панцирь С-1 стоимостью до 15 млн долларов. Один из таких комплексов был уничтожен в городе Баштанка Николаевской области, 3 единицы захвачены;
- вертолет Ка-52, стоимость до 16 млн долларов. 24 февраля один такой вертолет был сбит над Межигорьем, еще один Ка-52 был сбит 2 марта в Бучанском районе Киевской области, 12 марта Ка-52 был сбит в районе Скадовска, 16 марта - еще один был уничтожен возле Николаева, 19 марта - ВСУ уничтожили еще два таких вертолета - над Киевщиной и над Запорожской областью;
- военно-транспортный самолет Ил-76 стоимостью до 27 млн долларов. На данный момент известно об одном сбитом Ил-76 вместе с десантом;
- современный истребитель Су-35С стоимостью до 65 млн долларов. 1 марта украинские пилоты на МиГ-29 вступили в бой с российскими истребителями Су-35С в Киевской области, оба вражеских самолета были уничтожены. 4 марта в Чернигове был сбит еще один истребитель с помощью ПТРК Игла 1;
- ОТРК Искандер-М стоимостью до 100 млн долларов. 10 марта ВСУ уничтожили дивизион ОТРК Искандер-М на Черниговском направлении. В состав дивизиона входили 4 пусковые установки и 8 баллистических ракет;
- БДК Саратов стоимостью более 100 млн долларов. Был уничтожен 24 марта в порту Бердянска.