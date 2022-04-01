Путин обсудил с Лукашенко войну в Украине

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 1 апреля. Об этом говорится на сайте Кремля, сообщает Корреспондент.

Путин рассказал Лукашенко о ходе "специальной военной операции" в Украине.

"Владимир Путин информировал о ходе "специальной военной операции" по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации" , - говорится в сообщении Кремля.

Также во время разговора обсуждались двусторонние отношения и "углубление интеграции" РФ и Беларуси.