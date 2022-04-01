В Раде предложили изменить слова Государственного гимна Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта с предложением внести изменения в текст Государственного гимна Украины, сообщает Зеркало недели.

Первый законопроект под №7162 еще 16 марта зарегистрировала бывшая "Слуга народа" Людмила Буймистер, а второй под номером №7162-1 28 марта уже подали действующие "слуги" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.

В редакции законопроекта Буймистер предлагается первые две строчки куплета сменить на:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Необходимость именно таких изменений автор документа обосновывает необходимость заложить осознанность новых побед.

В варианте Мазураша и Юнакова предлагается переписать весь гимн, оставив старый лейтмотив.

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

"Победа в войне за свое существование и продемонстрированная способность к отстаиванию своей государственности и суверенных территорий привела к необходимости внесения изменений Государственного гимна Украины, наполнению его новым содержанием и характером" , - обосновали свое предложение авторы закона.

Напомним, что Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" был принят в 2003 году. Согласно статье первого закона государственным гимном является национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами первого куплета и припева произведения П. Чубинского.