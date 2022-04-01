В Раде предложили изменить слова Государственного гимна Украины
В Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта с предложением внести изменения в текст Государственного гимна Украины, сообщает Зеркало недели.
Первый законопроект под №7162 еще 16 марта зарегистрировала бывшая "Слуга народа" Людмила Буймистер, а второй под номером №7162-1 28 марта уже подали действующие "слуги" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.
В редакции законопроекта Буймистер предлагается первые две строчки куплета сменить на:
"Переможе Україна! І слава, і воля,
Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".
Необходимость именно таких изменений автор документа обосновывает необходимость заложить осознанность новых побед.
В варианте Мазураша и Юнакова предлагается переписать весь гимн, оставив старый лейтмотив.
"Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!"
"Победа в войне за свое существование и продемонстрированная способность к отстаиванию своей государственности и суверенных территорий привела к необходимости внесения изменений Государственного гимна Украины, наполнению его новым содержанием и характером", - обосновали свое предложение авторы закона.
Напомним, что Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" был принят в 2003 году. Согласно статье первого закона государственным гимном является национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами первого куплета и припева произведения П. Чубинского.