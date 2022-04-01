Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в Мариуполе и о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Новое время.

"Продолжил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс — ход и перспективы, важность гарантий безопасности" , — написал Зеленский в Twitter.

Президент также подчеркнул, что инициатива Франции, которая хочет принять участие в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя, должна быть реализована.

По итогам первого раунда мирных переговоров Украины с РФ в Стамбуле, которые состоялись 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.