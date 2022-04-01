ОВА: на Львовщине открыли новое газовое месторождение

Ночные взрывы во Львовской области были связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.﻿ Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу" , - отметил он.

Ранее, в ночь на 1 апреля в одном из населенных пунктов Львовской произвели контролируемый выброс смежных газов, которые местные жители приняли за взрыв ракеты, поскольку выброс произошел во время воздушной тревоги.

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