Гайдай: военные РФ обстреляли эвакуационный автобус из Лисичанска

Российская армия обстреляла эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало снова в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены до железнодорожных вокзалов" , – написал Гайдай.

Также сегодня смогли забрать из Северодонецка – 285 человек, 60 из Рубежного, из Лисичанска (вместе с близлежащими городами и селами) – 1300 человек, 52 из Кременной, 38 из Попасной.

В общины завезли несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства, средства гигиены. Патрульные уже развозят все необходимое по бомбоубежищам.