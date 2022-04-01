В Минобороны прокомментировали пожар в Белгороде

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 1 апреля, комментируя пожар на нефтебазе в российском Белгороде, сообщает Корреспондент.

"Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события" , - сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что не будет ни подтверждать эту информацию, ни опровергать. На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

С похожим по смыслу заявлением выступил и советник главы ОП Алексей Арестович. Он заявил, что Украина проводит оборонительные действия на своей территории, а за происшествия на территории России отвечает российское руководство. Относительно причины пожара он предположил: "Может покурил кто-то не в том месте".