Энергоатом: оккупанты забрали оборудование для ремонта ЧАЭС

Российские оккупанты покинули зону Чернобыльской АЭС. При этом они украли контейнеры с оборудованием для проведения ремонтных работ на станции. Об этом информировал НАЭК Энергоатом со ссылкой на директора ЧАЭС Валерия Сейду, сообщает Корреспондент.

"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока сказать не можем" , – сказал Сейда﻿.

По его словам, в штатном режиме работают как объект Укрытие, так и хранилища отработавшего ядерного топлива с ЧАЭС.