Энергоатом: оккупанты забрали оборудование для ремонта ЧАЭС
Российские оккупанты покинули зону Чернобыльской АЭС. При этом они украли контейнеры с оборудованием для проведения ремонтных работ на станции. Об этом информировал НАЭК Энергоатом со ссылкой на директора ЧАЭС Валерия Сейду, сообщает Корреспондент.
"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока сказать не можем", – сказал Сейда.
По его словам, в штатном режиме работают как объект Укрытие, так и хранилища отработавшего ядерного топлива с ЧАЭС.
"Сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию и ее территорию 31 марта до 20:00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС", – добавил директор станции.