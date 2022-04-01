Мэр Мариуполя назвал сумму на восстановления города

Городские власти Мариуполя оценили ущерб разрушенной инфраструктуры, нанесенный российскими войсками. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает Корреспондент.

По его словам, на восстановление городу нужно 10 миллиардов долларов.

"Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репарации на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб" , - сказал﻿ Бойченко.

Также, по его словам, каждое преступление, убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд.