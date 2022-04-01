Рада одобрила национализацию имущества россиян

Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Корреспондент.

По его словам﻿, за принятие в целом законопроекта №7169 О внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов по уточнению отдельных положений проголосовали 305 депутатов.

Документ предполагает, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.

Кроме того, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда, к резидентам России могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и т.п.), которые публично отрицают или поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

Эта норма будет касаться и лиц, не остановивших или не прекративших свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории России в период действия военного положения в Украине. Относительно всех этих лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.