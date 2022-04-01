Горсовет: оккупанты назначили "мэра" Каховки

Российские оккупанты в Каховке назначили нового "руководителя" города. Им стал депутат Херсонского областного совета Павел Филипчук. Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной общины, сообщает Корреспондент.

"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями" , - говорится в заявлении﻿ в Facebook.

После этого захватчики заявили, что теперь руководить городом будет Павел Филипчук. "Главой" полиции назначен Олег Буховец, а "руководителем" Водоканала стал Олег Гаврилюк.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с новой "властью". В случае отказа, люди будут уволены.