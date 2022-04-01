ЕК представила схему обмена гривен на евро для беженцев из Украины

Еврокомиссия представила для украинских беженцев схему обмена наличных гривен на евро или другую валюту государств ЕС, где они находятся. Об этом говорится на сайте ЕК, сообщает Корреспондент.

"Одна из неотложных нужд беженцев – это обмен их гривневых банкнот на валюту тех стран, где они находятся. Сегодняшнее предложение направлено на создание скоординированного подхода между всеми государствами-членами ЕС, чтобы они предлагали одинаковые условия обмена гривневых банкнот для тех, кто спасается из Украины" , – говорится в заявлении.

Еврокомиссия предложила установить лимит на уровне до 10 тысяч гривен (немногим более 300 евро – ред.) на каждого беженца. Обмен должен производиться без комиссии по курсу, устанавливаемому Национальным банком Украины. Для обмена нужно будет предоставить подтверждение, что человек пользуется временной защитой в ЕС.

Каждое государство Евросоюза будет договариваться с банками, участвующими в схеме, о том, как вести учет лиц, которые ей воспользовались. Страны ЕС также будут договариваться с Нацбанком Украины о том, как он будет выкупать у их банков гривны

Эта схема должна работать три месяца. Проект рекомендации рассмотрят министры финансов стран Евросоюза на своем заседании 5 апреля. В случае одобрения, эту схему еще должен утвердить Совет ЕС.