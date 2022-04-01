Итоги заседания ВР: принятые решения и законы

Сегодня, 1 апреля, состоялось пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором народные избранники приняли ряд законов и поддержали в первом чтении 5 законопроектов, сообщает ЮрЛига.

По результатам рассмотрения народные депутаты приняли в целом законы:

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения вспомогательными средствами реабилитации населения, пострадавшего от вооруженной агрессии Российской Федерации, № 7210;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно освобождения от военной службы некоторых категорий граждан, № 7209;

о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" относительно усовершенствования порядка комплектования и социального обеспечения Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований территориальных общин, № 7217;

о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно усовершенствования порядка предоставления медицинской помощи военнослужащим Украины в условиях военного положения, № 7226;

об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора, № 7229;

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства на период действия военного положения, № 7234;

о защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности в период действия военного положения, № 7228;

о внесении изменений в пункт 5-2 раздела 9 "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" (относительно применения его положений в период действия правового режима военного положения), № 7221;

о внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" относительно уточнения отдельных положений, № 7169;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования деятельности органов прокуратуры в условиях вооруженной агрессии против Украины, № 7058;

о внесении изменений в статью 114-2 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования ответственности за несанкционированное распространение информации о средствах противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации, № 7236;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования национальной системы квалификаций, № 4147;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, № 5542-1;

о внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", № 7192;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления мониторинга потенциальных угроз национальной безопасности Украины в сфере экономики, № 7176.

За основу приняты законопроекты:

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором, № 7232;

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно взимания единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения, № 7233;

о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации, № 7198;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета (роспуска, принудительной ликвидации) политических партий, № 7172-1;

о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины, № 7214.

Принято решение об устранении несогласованностей в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования принципов организации и ведения движения сопротивления, № 7180.