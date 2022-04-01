Минобороны: ВСУ освободили Бородянку

Подразделения ВСУ освободили Бородянку Киевской области от российских оккупантов. Об этом заявило информагентство Минобороны Украины АрмияInform, сообщает Новое время.

"Бородянка в Бучанском районе Киевской области под контролем" , — говорится в Twitter.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщал, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям, а на некоторых — осуществляют успешные контратаки.