Politico: в Украину начали возвращаться беженцы

В приграничных городах Польши начался обратный поток людей в сторону украинской территории. Ссылаясь на материалы Politico, сообщает Корреспондент.

Согласно последним данным пограничной службы Польши, 28 марта около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию. В целом, за все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.

Отмечается, что в Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, курсирующими во Львов, Киев и Одессу. Примечательно, что сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.

Волонтеры, которые помогают украинским беженцам на границе, говорят, что причины возвращения могут быть очень разными.