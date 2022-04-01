Венедиктова: почти $5 млн взысканы с экс-министра на оборону Украины

$4,8 млн, которые принадлежали министру времен беглого президента Виктора Януковича были взысканы в пользу Министерства обороны.﻿ Об этом информирвала генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, сообщает Новое время.

Она отметила, что средства были «изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией Межигорье».

Венедиктова не уточнила, о каком именно министре идет речь, однако Украинская правда сообщает, что это Эдуард Ставицкий занимавший пост министра энергетики и угольной промышленности.