Эрдоган обсудил с Путиным переговоры в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными и вселили надежду на мир, сообщает Корреспондент.

Как пишет Анадолу, Эрдоган заявил, что "позитивные и конструктивные" переговоры между Россией и Украиной на этой неделе в Стамбуле вселили надежду на мир. Турецкий лидер также повторил предложение провести встречу между президентами Украины и России.

В пресс-службе Кремля также сообщили, что президенты России и Турции "дали принципиальные оценки" продолжающемуся переговорному процессу РФ и Украины.

Ранее после переговоров в Стамбуле украинская делегация озвучила идею новых гарантий безопасности для Украины. После этого Эрдоган заявил, что Турция может быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины, но для этого нужно уточнить детали.