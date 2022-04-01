Бербок: Берлин поддерживает передачу немецкого оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине полностью лежит на российском диктаторе Владимире Путине, сообщает Новое время.

"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без какой-либо причины. Теперь он обязан положить конец войне" , — сказал Бербок в интервью CNN.

Глава МИД отметила, что Путин выбрал вести войну против жителей Украины и против европейского мирного порядка.

"Мы поддерживаем передачу оружия из Германии, чего не делали в прошлом, потому что реальность жестоко изменилась" , — добавила она,

Бербок подчеркнула, что Германии пришлось «развернуть курс на 180 градусов», комментируя нежелание поставлять помощь для ВСУ до военной агрессии России против Украины.

"Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, но это было решение Путина сделать наоборот, и поэтому сейчас мы также поставляем оружие в Украину" , — сказала она.

СМИ сообщали, что Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину для защиты от России.

Ранее Германия блокировала поставку любого оружия, включая оборонительное, в Украину, якобы, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией.