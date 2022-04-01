Генштаб: оккупанты готовят "референдум" в Токмаке

В городе Токмак Запорожской области российские оккупанты 4 апреля планируют провести так называемый "референдум". Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.

"По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено оповещение местного населения об этом мероприятии" , - информирует﻿ Генштаб.

Город Мелитополь также временно контролируется военными и Росгвардией врага. Противник продолжает размещать среди жилых кварталов артиллерийские системы, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

Сообщается, что оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года.

Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Также сообщается, что на временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать местных жителей, подозреваемых в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники ФСБ РФ проводят их допросы по применению методов психологического и физического давления.

А во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, поскольку квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

"Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, вероятно, для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях" , - сообщили в Генштабе.

Там также добавили, что при уходе из Бучи российские оккупационные войска заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и участки местности в пределах населенного пункта.

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены "раненые" военнослужащие вооруженных сил России, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.