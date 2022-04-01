ОВА: оккупанты расширяют присутствие на Сумщине

Российские войска расширяют свое присутствие на территории Сумской области, окапываясь во многих общинах.﻿﻿ Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"У нас была только южная часть области оккупирована и занята, а сегодня они начинают окапываться во многих общинах. Начинают ходить искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области" , - рассказал Живицкий.

По словам Живицкого, южная часть Сумской области освобождена от оккупантов, однако продолжается накопление войск в Конотопском и частично Сумском районе.