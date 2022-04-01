Данилов: Путин хочет уничтожить Украину до 9 мая

Россия проводит переформирование своих войск, чтобы и дальше наносить удары по территории Украины. А президент РФ Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране... Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться" , - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

"Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось" , - отметил Данилов.

Он также сообщил, что СНБО в ближайшее время соберется на заседание. На повестке дня, среди прочего, будут вопросы по санкциям против России за вторжение в Украину.

"Сейчас мы отрабатываем вопрос. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают" , - сказал он.

Данилов отметил, что по протоколам, члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.