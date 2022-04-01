ОВА: РФ ударила ракетами по Одесской области

Российские войска нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту Одесского района Одесской области.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сообщает Украинская правда.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие" , - написал Марченко в Telegram.

Дополнительных подробностей глава ОВА не сообщил.

В то же время, он пообещал, что россияне "пожалеют о каждом пуске ракет и за каждый обстрел нашей земли".