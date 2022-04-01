ОВА: РФ ударила ракетами по Одесской области
Российские войска нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту Одесского района Одесской области. Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сообщает Украинская правда.
"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие", - написал Марченко в Telegram.
Дополнительных подробностей глава ОВА не сообщил.
В то же время, он пообещал, что россияне "пожалеют о каждом пуске ракет и за каждый обстрел нашей земли".