Глава ЕП заверила в быстром оформлении кандидатства Украины в ЕС

Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявила находящаяся с визитом в Киеве президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Корреспондент.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента" , – сказала Мецола.

Она подчеркнула, что посягательство России на Украину, ее свободу и территорию являются посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире.

Руководитель Европарламента также заверила, что европейские партнеры приложат все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, подвергшиеся сокрушительным ударам со стороны агрессора.

Она заверила, что страны Европарламента стоят бок о бок с украинцами в борьбе с российскими захватчиками.

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, стойкостью вашей. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента" , - сказала Мецола.

Как сообщалось, президент Европейского парламента Роберта Мецола 1 апреля находится с визитом в Киеве, где приняла участие в пленарном заседании Верховной Рады.