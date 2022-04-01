СНБО: ФСБ планирует установить на Херсонщине оккупационную власть

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о новой манипуляции России на Херсонщине. Об этом заявила пресс-служба ЦПД, сообщает Корреспондент.

Отмечается﻿, что в Генштабе есть информация о планах ФСБ России сформировать на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационные органы власти, состоящие из сотрудников силовых структур РФ. Предполагается, что это будет происходить по примеру ОРДЛО. Так, первой задачей фейковой власти, вероятно, станет формирование мнения, что только Россия спасет местное население от голода.

"Уже сейчас оккупанты не пропускают в ТОТ грузы с гуманитарной помощью. Дальше, вероятно, раз в месяц люди "на камеру" будут получать от псевдовластей продуктовый пай" , - сказано в сообщении.

Вторая задача, как информирует ЦПД, состоит в том, чтобы установить тотальный контроль за местным населением.