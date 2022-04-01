ОВА: в Донецкой области из-за обстрелов погибли 7 человек

В результате российских обстрелов 1 апреля в Донецкой области погибли 7 человек. Об этом заявил руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко, сообщает Украинская правда.

"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный в Луганской области. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе" , - написал Кириленко в Telegram.