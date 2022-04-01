ГБР сообщила о задержании генерала СБУ, пытавшегося сбежать из Украины

При попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в пятницу был задержан офицер запаса СБУ.﻿ Об этом информировала пресс-служба ГБР, сообщает Украинская правда.

По данным ведомства, генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового.

По этому факту следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.