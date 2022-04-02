Зеленский о военной помощи: дайте что-нибудь, чем я смогу защитить страну

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные нуждаются в помощи, но они не хотят бронежилетов и специальных касок, а предпочитают получить тяжелое вооружение, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью Fox News.