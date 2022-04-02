Зеленский о военной помощи: дайте что-нибудь, чем я смогу защитить страну
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные нуждаются в помощи, но они не хотят бронежилетов и специальных касок, а предпочитают получить тяжелое вооружение, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете нам дать F-18 или F-19, или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Отдайте их мне в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я смогу защитить свою страну", - сказал Зеленский.