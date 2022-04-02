Мы не торгуем территорией – Зеленский о суверенитете, НАТО и гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский высказался о позиции по вопросам будущего Договора о гарантиях безопасности и относительно НАТО, и отметил, что "красными линиями" в переговорах со страной-агрессором о прекращении огня является территориальная целостность Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

Зеленский отметил, что сроки окончания войны прогнозировать сложно, и это "глубокий, болезненный вопрос", но подчеркнул, что кроме победы - украинский народ не примет никакого другого исхода.

Отвечая на вопрос ведущего, готов ли президент идти на территориальные уступки России ради подписания мирного соглашения Зеленский сказал, что этого не будет.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается" , - заявил он.

Зеленский сказал, что Украина ожидает от "ведущих стран" мира обязательств, что безопасность нашего государства будет защищена договором.

Также он подтвердил уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив" , - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в разговоре с президентом США Джо Байденом сказал американскому лидеру, что хотел бы включения Штатов в Договор о гарантиях безопасности, который обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения России в будущем. Американский коллега тогда заявил, что США "рассматривают это предложение".