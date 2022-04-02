В Молдове объяснили, почему не вводят санкции против России

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может присоединиться к санкциям, которые ввели некоторые другие страны против России, поскольку в таком случае Молдова может остаться без газа и электроэнергии, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом Санду заявила в интервью Radio Europa Liberă Moldova.

"Если говорить о санкциях в общих чертах, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Потому что есть препятствие - война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован" , - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что самая важная зависимость Кишинева от Москвы - это энергоресурсы. Президент добавила, что пока у Молдовы нет другого решения этого вопроса.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых - дети" , - заявила Майя Санду.

Глава государства также отметила, что западные партнеры попытаются помочь Молдове найти альтернативные варианты энергоресурсов.