Российская телеведущая: в Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках

В Европе после вторжения РФ в Украину в бутиках отказываются продавать вещи россиянам, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Об этом пишет российская телеведущая и блогер Ксения Бородина, которая вела шоу "Дом 2", в своем Instagram.

Россиянка публикует скриншоты от девушек из РФ, которые страдают от того, что в европейских магазинах им не продают одежду, сумки класса люкс. В бутиках также требуют подписать документ, в котором они обязуются не носить эти вещи на территории России.

Интересно, что Бородина называет такие действия "расизмом" и искренне не понимает, почему так происходит.

Также она пишет, что со второго полугодия гражданам РФ ограничат выдачу Taxfree.

Бородина публикует фотографии россиянок, которые не смогли купить такую желанную сумку Chanel.

В своих следующих сторис Бородина изумляется, кому же кроме россиян Европа будет продавать люксовые товары.

Ведущая считает, что за российскими клиентами еще будут бегать.