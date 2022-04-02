Резниченко: в Днепре вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект

В Днепропетровской области ночью российские войска нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, два человека ранены, сообщает УНИАН.

Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночные ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены" , - написал Резниченко в телеграм-канале.

Также в Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили, пострадавших нет.

В общем, ночью над Днепропетровщиной украинские ПВО сбили 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник.

Также российские войска провели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района, никто не пострадал.