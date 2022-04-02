Генштаб: ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Буратино

Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов, сообщает Новое время.

Фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.

"Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино", — говорится в сообщении.
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