Арестович: оккупантам не хватает личного состава для атаки на Киев

Оккупационной армии не хватает личного состава, чтобы атаковать Киев, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Чтобы атаковать Киев, россиянам нужно перебросить сюда 30-50 тыс. личного состава, а это невозможно, потому что общий контингент по Украине составляет 70 тыс. То есть им надо полностью набирать армию из других стран" , - сказал Арестович.

Также он прокомментировал ситуацию на различных операционных направлениях фронта.

"Что касается Киевской области: от Броваров они отошли. Иванков мы освободили, а Иванков и Чернобыль - это единственный путь наступления из Беларуси. Сегодня наши войска выгонят их еще дальше, тогда мы сможем сказать, что освободили Киевщину вплоть до белорусской границы" , - отметил Арестович.

Также он сообщил, что РФ пробует перебросить войска из Киевской области в Изюм Харьковской области.