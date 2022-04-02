Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%

Министерство экономики прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. Падение в целом за год может достигнуть 40%, сообщает Новое время.

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

"Больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, но в последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную" , - заявил он.

Замминистра добавил, что в процессе восстановления экономики приоритетны сельское хозяйство, производство продуктов питания и розничные сети.

"Особое внимание уделяем коммунальным и энергетическим предприятиям, чтобы дома у людей были тепло, свет и газ. Также концентрируемся на производственных предприятиях, выполняющих задачи для Вооруженных сил Украины. Например, легкая промышленность, шьющая для армии одежду и обувь, предприятия оборонно- промышленного комплекса, которые ремонтируют технику, производят ремкомплекты, осуществляют другие работы по обслуживанию ВСУ" , - добавил Кудин.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что около 30-50% экономики не работает из-за войны войны.

Потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Потери инфраструктуры оцениваются в $270 млрд, экономики - в $290 млрд. Он оценил падение ВВП Украины в 2022 году на текущий момент в 35% и более.