В Генштабе сообщили о потерях российской армии

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17,8 тысячи солдат и сотню систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 17800 человек,

танков ‒ 631 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,

артиллерийских систем – 317 ед,

РСЗО - 100 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1236 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87.

специальная техника – 24.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.