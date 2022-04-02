Мэр: в Ирпене разрушено 50% зданий после российских обстрелов

В результате вооруженной агрессии оккупантов в городе Ирпене Киевской области разрушено 50% зданий, сообщает УНИАН.

Об этом во время телемарафона заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Основная задача сейчас – мы собираем наших жителей, которые погибли. Их примерно до 200 человек. Будем их хоронить. Будем родственников информировать о них" , - сказал он.

Также, добавил Маркушин, нужно убрать завалы и улицы.

"Конечно, мы будем сейчас просить многих, чтобы нам помогли по технике, помогли человеческим ресурсом... 50% города, к сожалению, разрушено. Требуется еще много времени и работы, чтобы это восстановить. Со всеми коммунальными службами мы на контакте, все начинают уже понемногу собираться и будут ремонтировать критическую инфраструктуру" , - отметил он.

Мэр также сообщил, что в городе работают патрули, чтобы выявлять мародеров.

"Все мародеры будут убирать завалы, расчищать улицы и отвечать перед законом" , - добавил он.

По данным Маркушина, сейчас в Ирпене осталось до 4 тыс. жителей.