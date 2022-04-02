Мэр: в Ирпене разрушено 50% зданий после российских обстрелов
В результате вооруженной агрессии оккупантов в городе Ирпене Киевской области разрушено 50% зданий, сообщает УНИАН.
Об этом во время телемарафона заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
"Основная задача сейчас – мы собираем наших жителей, которые погибли. Их примерно до 200 человек. Будем их хоронить. Будем родственников информировать о них", - сказал он.
Также, добавил Маркушин, нужно убрать завалы и улицы.
"Конечно, мы будем сейчас просить многих, чтобы нам помогли по технике, помогли человеческим ресурсом... 50% города, к сожалению, разрушено. Требуется еще много времени и работы, чтобы это восстановить. Со всеми коммунальными службами мы на контакте, все начинают уже понемногу собираться и будут ремонтировать критическую инфраструктуру", - отметил он.
Мэр также сообщил, что в городе работают патрули, чтобы выявлять мародеров.
"Все мародеры будут убирать завалы, расчищать улицы и отвечать перед законом", - добавил он.
По данным Маркушина, сейчас в Ирпене осталось до 4 тыс. жителей.
"Я призываю, чтобы пока не возвращались, потому что нет коммуникаций, воды, электричества, газа, не работает канализация и надо убрать завалы с улиц. Надо проверить взрывотехникам ту территорию, где были русские, чтобы никто не пострадал. Много мин разбросано, много снарядов разбросано, которые не разорвались", - сказал он.