Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло до 32 человек

Глава Николавской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил о 32 погибших вследствие ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве. ﻿В ГСЧС пишут о 31 жертве и 34 пострадавших, сообщает Новое время.

"Жертв 32 от ракеты по ОДА" , — написал Ким в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

#Миколаїв

Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 31 загиблу особу та 34 постраждалих.



Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки. pic.twitter.com/48RcdcaC31 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) April 2, 2022

Ранее в СМИ сообщали о 30 погибших.

Напомним, 29 марта российские войска нанесли удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.