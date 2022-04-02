Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло до 32 человек
Глава Николавской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил о 32 погибших вследствие ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве. В ГСЧС пишут о 31 жертве и 34 пострадавших, сообщает Новое время.
"Жертв 32 от ракеты по ОДА", — написал Ким в Telegram.
Как сообщили в ГСЧС, спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.
Ранее в СМИ сообщали о 30 погибших.
Напомним, 29 марта российские войска нанесли удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.